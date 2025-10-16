"Мы стреляем таких, как вы!": в Швейцарии русскоязычный мужчина напал на украинцев

Реклама

В Швейцарии во время поездки в поезде русскоязычный мужчина словесно напал на общавшуюся на украинском семью. Конфликт завершился физической дракой и вызовом полиции.

Кадры обнародовала украинка, проживающая в Швейцарии вместе с мужем.

Подробности конфликта в швейцарском поезде

Девушка обратилась к украинскому обществу и поделилась кадрами из «незабываемой» поездки в поезде Интелакен-Шпиц. Она с мужем и 2-летним сыном возвращались домой.

«Сели напротив данных „людей“, если это люди!!! Конфликт возник из-за того, что данный персонаж услышал, как я с мужем говорю на украинском языке! Мой муж родился в Швейцарии, имеет швейцарское гражданство, понимает прекрасно украинский, так как его родители родом из Беларуси», — отмечает пострадавшая украинка.

На видео она зафиксировала угрозы, манипуляции и агрессию в сторону украинцев. В частности, россиянин:

упрекал украинцев, что они приехали в Швейцарию, не работают и «сидят» на выплатах, а он якобы платит налоги;

сомневался, что мужчина имеет швейцарский паспорт и предлагал общаться на английском или немецком;

пытался установить, почему мужчина не воюет на фронте за Украину;

послал женщину на три буквы;

угрожал физической расправой украинцам и психологическим увечьем их ребенку;

потребовал украинских пассажиров покинуть поезд.

Как добавляет она, дальше последовали физическая расправа, драка и вызов полиции.

«После того, как он выбил телефон у моих рук, мой муж оттолкнул его, чтобы мы смогли с ребенком переместиться в другой конец поезда и „физической силой“ отстоял честь и достоинство нашей семьи и моей родной страны. В поезде были камеры и все это было дополнительно зафиксировано», — пишет девушка.

На перроне участников конфликта уже ждала вызванная свидетелями полиция.

«Этот персонаж пытался скрыться обратно в поезд, но полиция его задержала. При разговоре в присутствии стражей порядка он требовал с нас 10 000 швейцарских франков, чтобы не писать на нас уголовное производство. К работникам полиции, он вел себя свысока и дальше продолжал употреблять алкогольные напитки, после чего у нас у всех взяли документы, и сказали ждать срока, где дальше будут выясняться обстоятельства данной ситуации.

Она подчеркнула, что швейцарский паспорт и гражданство у нападающего не оказалось. И на немецком, что ожидаемо, он вообще не разговаривает.

Девушка требует огласки и рассчитывает на швейцарскую полицию и власть.

«Ведь на месте нашей семьи может быть каждая следующая украинская семья, более того, страшно просто представить, если в такой ситуации будут только дети, или женщины с детьми, вынужденно приезжающими в другие страны в условиях войны без своих защитников!», — завершила потерпевшая.

Реакция МИД

На инцидент отреагировал спикер МИД Украины Георгий Тихий. Он назвал опубликованное в Сети видео с нападением русскоговорящего мужчины на украинцев ужасным.

«Неприемлемый язык вражды и межэтническая ненависть. Мы обратились в швейцарские правоохранительные органы с просьбой расследовать инцидент и обеспечить ответственность. Такое поведение не должно терпеть», — подчеркнул Тихий.

Ранее в Польше полицейский угрожал украинскому таксисту. Установили, что страж порядка находился в состоянии алкогольного опьянения. Конфликт разразился на почве национальности.

Стало известно, что опытный полицейский с 19-летним стажем в CBS стал пассажиром такси, в котором работал украинец. Как утверждают следователи, оскорбления и угрозы в адрес украинца имели признаки национальной нетерпимости.

Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.