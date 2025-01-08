"Мы трезво оцениваем ситуацию": представитель ГНСУ сообщил о ситуации на границе с Беларусью

Украина внимательно следит за ситуацией на белорусской границе, хотя прямой угрозы со стороны армии Беларуси сейчас нет.

Украина продолжает наращивать оборонные возможности для реагирования на потенциальные угрозы Беларуси.

Об этом сказал представитель ГНСУ Андрей Демченко в эфире "День.LIVE".

Спикер ГНСУ подчеркнул, что украинские воины ограждают границу и держат ситуацию под контролем.

По его словам, группировки белорусской армии вблизи украинской границы нет, однако ротация подразделений и обучение в Беларуси продолжаются.

"Мы трезво оцениваем ситуацию и продолжаем наращивать наши оборонные возможности для реагирования на потенциальные угрозы", – сказал Андрей Демченко.

Напомним, продолжаются военные учения в Беларуси .

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