"Мы уничтожим их всех": США предостерегли россиян о применении РФ ядерного оружия в Украине

В МИД Польши рассказали, что США готовы уничтожить все позиции РФ в Украине, если оккупанты применят ядерное оружие.

США дали понять россиянам, что если они применят ядерное оружие, то Штаты ударят по всем российским целям и позициям в Украине.

Об этом сказал глава МИД Польши Радослав Сикорский, пишет The Guardian.

"Американцы сказали россиянам, что если вы примените ядерное оружие, даже если оно никого не убьет, мы поразим все ваши цели (позиции) в Украине обычным оружием. Мы уничтожим их всех", — сказал он.

Сикорский также отметил, что Польша поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам внутри России.

"Запад должен прекратить постоянно ограничивать себя в том, что он делает для поддержки Украины", – подчеркнул он.

Напомним, ранее минобороны РФ показало кадры учений по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Их провели в Южном военном округе.

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