"Мы уже воюеи с Россией": сенсационное заявление экс-главы разведки Британии

Конфронтация Великобритании и России

Великобритания, возможно, уже находится в состоянии войны с Россией, считает бывшая глава MI5 Элиза Маннингхем-Буллер, возглавлявшая Службу безопасности с 2002 по 2007 год.

Об этом пишет The Telegraph.

«Это война иного рода, но враждебность, кибератаки, физические нападения, разведывательная деятельность носят широкий характер», — отмечает чиновница.

Маннингхем-Буллер заявила, что Владимир Путин перешел к позиции постоянной враждебности по отношению к Западу после вторжения в Украину три года назад и занимается саботажем и сбором разведывательной информации, а также нападает на людей в Великобритании.

Разведчица также выразила мнение, что предыдущие правительства ошибались, считая, что Россия может присоединиться к клубу западных демократий.

Мы все надеялись, что после распада Советского Союза у нас появится потенциальный партнер. Это была одна из причин, по которой Путин был с нами на саммите G8 в 2005 году. Я встретилась с ним, когда он вернулся в Лондон. Но на самом деле мы ошибались, потому что Россия крайне враждебно настроена по отношению к Западу», — подчеркнула она.

Что предшествовало

Напомним, 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. Премьер-министр Кристен Михал объяснил, что самолеты не были сбиты, потому что для применения силы существуют определенные параметры. Он добавил, что консультации с союзниками по НАТО прояснят, как действовать в следующий раз.

Отметим, 22 сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил Россию, что все ее объекты, которые войдут в воздушное пространство страны, будут сбиваться.

В тот же день и глава МИД Великобритании Иветт Купер заявила, что ее страна и НАТО готовы реагировать на нарушение воздушного пространства Альянса. Купер подчеркнула: «Если потребуется останавливать самолеты, которые действуют в воздушном пространстве НАТО без разрешения, мы это сделаем».

Министр обороны Швеции Пол Йонсон также заявил, что его государство готово применить силу в случае необходимости и будет сбивать российские истребители, которые нарушат воздушное пространство страны.