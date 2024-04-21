Мы в руине: в Польше предприниматели требуют у фермеров немедленно прекратить блокаду границы с Украиной

Польские предприниматели возмущены, что из-за действий своих фермеров они теряют рынок сбыта в Украине.

Люблинский воевода (воеводство – админ.-терит. единица в Польше, аналог украинской области) получил несколько десятков писем от предпринимателей, оказавшихся на грани банкротства из-за уже нескольких месяцев блокады польско-украинской границы.

Об этом пишет польское издание Wiadomosci.

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"Это и логисты, и экспедиторы, и транспортники, но еще и перегрузочные терминалы. Некоторым грозит банкротство, другие массово увольняют работников", – рассказывает люблинский воевода Кшиштоф Коморский.

Один из предпринимателей Яцек Корженевский посетовал, что с начала блокировки границы оборот его компании упал примерно на 60%. Сейчас у него работают 80 человек, но они могут остаться без работы, если ситуация затянется.

"Не может быть, чтобы одна социальная группа преследовала свои цели за счет других предпринимателей, рабочих мест и наших компаний. Это больно, потому что мы не только теряем финансовую ликвидность, но мы также теряем рынок, на котором работали много лет. Речь идет не только о предпринимателях, но и о сотнях рабочих мест", – сказал Корженевский.

Он жалуется, что из-за блокирования погранпереходов польские экспортеры и импортеры теряют рынок сбыта в Украине, а также теряет роль транзитной стороны. Вместо этого эту роль получила Румыния.

"Из-за вооруженного конфликта у Украины сейчас нет ни одного морского порта. Мы здесь, на востоке (Польши. – Ред.), как и польские порты, надеялись, что возьмем на себя транзит товаров, которые идут из Китая в Украину. Но сегодня наши клиенты перенаправляют эти товары в румынские порты, а оттуда везут в Украину", – говорит Корженевский.

"Мы не можем вести обычную хозяйственную деятельность. Как одна недовольная социальная группа может привести к банкротству другой отрасли? Мы в руинах. Сколько можно блокировать пересечение границы?", – спрашивает Мариуш Шаруга, коммерческий директор логистической компании из Холма.

Напомним, что 20 апреля поляки разблокировали два пункта пропуска на границе Украины – "Медика-Шегини" и "Корчева-Краковец".

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