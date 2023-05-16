"Мы в ж..пе": бывший министр РФ заявил об экономической катастрофе

Он заявил, что российские власти не принимают никаких решений для решения проблем с экономикой.

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что после введения западных санкций против РФ ситуация в российской экономике стала очень затруднительной. По его словам, сейчас РФ находится "в ж..пе"

Об этом он заявил во время финансового форума в городе Екатеринбург, передает УНИАН.

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"Не то плохо, что мы в ж..пе, а что мы решили в ней обустраиваться", – сказал эксминистр говоря о бездействии властей на фоне финансового кризиса.

Он заявил, что если вышедшую с российского рынка компанию МакДональдс еще можно как-то заменить блинами, а высокотехнологичные товары заменить нечем. Нечаев прогнозирует, что россиян ожидает мощный экономический кризис.

"Резервов для финансирования дефицита хватит на год, однако потом придется прибегать к займам. Также страна столкнулась с массовой эмиграцией, оттоком капитала за границу и падением нефтегазовых доходов", — подчеркнул экономист.

Напомним, ранее сообщалось, что страны Группы Семи (G7) и Европейский союз намерены ввести новые санкции против России. Они могут коснуться газовых и нефтяных трубопроводов, в частности, нефтепровода "Дружба".

Кроме того, мы ранее информировали, что в ЕС начались обсуждения новых санкций против РФ, однако процесс может затянуться.

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