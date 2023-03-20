"Мы вам немного завидуем": о чем заявлял Путин во время встречи с Си Цзиньпином

По словам диктатора, РФ внимательно ознакомилась с китайским "планом мирного урегулирования в Украине".

Глава Кремля Владимир Путин сделал ряд заявлений во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином в Москве.

Тезисы диктатора опубликовали пропагандистские агентства.

Так, Путин, в частности, считает, что Китай за последние годы совершил колоссальный рывок в своем развитии.

"Мы даже немного вам завидуем", — сказал Путин.

Также, по мнению российского президента, именно под руководством Си Цзиньпина Китай продолжит развиваться и добиваться поставленных целей.

В целом, у России и Китая много "общих задач и целей", считает Путин.

Относительно захватнической войны России против Украины Путин отметил, что РФ внимательно ознакомилась с китайским планом "мирного урегулирования в Украине" и "с уважением относится к инициативам Китая по этому поводу.

В то же время в Украине ожидают, что Си Цзиньпин повлияет на президента РФ Путина, чтобы прекратить войну в Украине. Об этом говорил спикер МИД Олег Николенко. Он подчеркнул, что Украина готова к более тесному диалогу с Китаем с целью восстановления мира.

Напомним, что Путин накануне визита Си Цзиньпина в Москву заявил, что якобы готов к "политико-дипломатическому урегулированию" войны против Украины.

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