«Мы вас всех найдем!»: в Польше заявили, что за поджогом торгового центра в Варшаве стоят спецслужбы РФ

Туск обвинил РФ в диверсии / © Associated Press

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у страны есть доказательства того, за поджогом торгового центра Marywilska в Варшаве стоят российские спецслужбы.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Теперь мы точно знаем, что большой пожар торгового центра Marywilska в Варшаве был вызван поджогом, устроенным по заказу российских спецслужб», — сообщил Туск.

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Он заявил, что задержаны некоторые лица, которые по заказу российских спецслужб совершили поджог торгового центра, а других причастных разыскивают.

«Мы вас всех найдем!» — подчеркнул премьер-министр Польши.

Справка: 12 мая 2024 г. в Варшаве в торговом центре Marywilska 44 произошел масштабный пожар. В результате пожара здание было полностью уничтожено.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск подверг резкой критике участие иностранных лидеров в параде 9 мая в Москве, назвав это позором.

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Ранее мы информировали, что российские хакеры постоянно атакуют критическую инфраструктуру Польши с целью парализовать нормальное функционирование государства и попыткой вмешательства в президентские выборы польского президента.