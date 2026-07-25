"Мы верили лжи Кремля": что стоит за разворотом ультраправой звезды США Лоры Лумер на сторону Украины

Владимир Зеленский и Лора Лумер / © Associated Press

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Ультраправая американская блоггерша и соратница Дональда Трампа Лора Лумер, годами транслировавшая кремлевские нарративы, совершила впечатляющий разворот в своей риторике. Находясь в Киеве и попав под российские ракетные обстрелы, она публично признала, что годами распространяла ложь об Украине.

Этот шаг имеет значительный вес: хотя Лумер не занимает официальных должностей в Белом Доме, ее сообщения на аудиторию в 2 миллиона подписчиков часто выступают барометром настроений в движении MAGA (Make America Great Again) и оказывают реальное влияние на политику второй администрации Трампа, пишет The Guardian.

От кремлевской пропаганды до встречи с Зеленским

В первые дни своего визита в Украину Лумер оказалась в укрытии во время очередного воздушного удара РФ по Киеву. Этот опыт заставил ее кардинально пересмотреть свои взгляды.

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«Это обыденность для каждого украинца. Я чувствую себя беззастенчиво из-за того, что умаляла борьбу украинцев на протяжении последних 5 лет, — написала Лумер в соцсетях. — Я часто говорила, что мне безразлично. Оглядываясь назад, это было не очень красиво с моей стороны. Некоторые из нас имели наглость говорить, что Россия не была права, потому что мы верили во ложь о „стране нацистов“. Россия настолько промыла нам мозги пропагандой, что мы этого даже не понимали».

Уже в четверг, 24 июля, с блогершей встретился президент Украины Владимир Зеленский. В Офисе президента подчеркнули: для Украины крайне важно, чтобы такие люди видели реальность своими глазами.

Барометр настроений MAGA и парадокс Трампа

В течение длительного времени консервативное крыло США воспринимало войну через призму русских мифов о Путине как «защитнике традиционных ценностей». Для многих праворадикалов эта война ложно казалась противостоянием суверенного христианства и западной секулярности.

Однако аналитики отмечают: разворот Лумер произошел не только из-за увиденных разрушений, но и из-за смены ветров в самом Белом доме.

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Дональд Трамп, который возвращавлйся к власти с отчетливо скептическим отношением к Киеву, любит победителей. А Украина, даже в условиях сдерживания помощи, продемонстрировала поразительную стойкость:

ВСУ стали мировыми лидерами в дроновых технологиях;

Ударными беспилотниками и ракетами большой дальности Украина поразила российскую нефтяную инфраструктуру, вызвав энергетический кризис в РФ.

Эти успехи поразили Вашингтон. На саммите НАТО в Турции Трамп объявил о предоставлении Украине лицензии на собственное производство ракет для систем Patriot, поддержал новые санкции против РФ в Конгрессе и ослабил давление на обязательный отказ Украины от своих территорий совета мира.

Почему это важно именно сейчас?

Изменение позиции Лумер произошло в критический момент — вскоре после смерти сенатора Линдси Грэмма, который был одним из самых мощных голосов в поддержку Украины среди республиканцев.

Если публичное «прозрение» Лоры Лумер является не просто желанием двигаться в ногу с Трампом, а сигналом более широкого отрезвления консервативного лагеря США от российской пропаганды, это может ознаменовать новый этап в поддержке Украины со стороны американских правых.

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Ранее американская блогерша и журналистка Лора Лумер посетила поврежденную российской атакой Киево-Печерскую лавру. Соратница Дональда Трампа резко раскритиковала действия Кремля и заявила о лицемерии Москвы.

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