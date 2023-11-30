"Мы видим тебя, Байден, и можем тебя убить": почему Северная Корея заявляет, что следит за Белым домом

Северная Корея заявила, что держит Белый дом под прицелом благодаря своему новому спутнику-шпиону, который, по словам режима, уже запущен и работает, хотя у Запада есть свои сомнения.

Тем не менее, лидер Ким Чен Ын радуется своей новой игрушкой для слежки и он с радостью делится якобы полученными результатами.

Об этом говорится в материале BBC.

Во вторник, 28 ноября, государственные СМИ обнародовали список целей, которые, как утверждает Север, видит: Белый дом, Пентагон и базы ВВС вдоль северо-восточного побережья США и на их тихоокеанской территории — острове Гуам.

“Я скажу, что в Интернете есть много изображений Пентагона и Белого дома, – заявил во вторник, 28 ноября, военный чиновник США Патрик Райдер в ответ на сообщения о фотографиях. — Так давайте оставим все как есть”.

Белый дом / Фото: Associated Press

Сегодня любой может посмотреть на Белый дом с помощью Google Планета Земля и интернет-трансляций. BBC попыталась это сделать – прямая трансляция из Белого дома стала первым результатом на YouTube.

Так во что здесь играет Ким? Почему он делает из этого большое дело и получает ли он действительно что-то полезное?

Есть ли у Северной Кореи рабочий спутник?

Начнем с того, что все еще существуют значительные сомнения в том, работает ли северный спутник вообще. Он висит в небе уже больше недели, и нет никакого независимого доказательства того, что он передает изображение Киму.

США, Южная Корея и Япония говорят лишь, что они знают, что он находится на орбите. И если мы знаем что-то о Севере, то это то, что это "постоянно лгущая" страна, говорит Федор Тертицкий, исследующий северокорейскую политику в Университете Кукмин в Сеуле.

Если они что-то говорят, это не обязательно правда. Всегда смотрите на действия”, — отметил Тертицкий.

Ким Чен Ин / Фото: Associated Press

У Пхеньяна есть история распространения сфальсифицированных изображений — заявлений о военной доблести и вооружениях, значительно превышающих его реальные возможности — для пропаганды, направленной на внутреннюю и международную аудиторию.

На этот раз Север также решил не обнародовать фотографии, которые она якобы получает. Возможно, она скрывает фотоподтверждения для того, чтобы ее враги не знали о масштабах того, что она видит.

Но в прошлом она уже обнародовала снимки, которыми гордится. В 2022 году КНДР опубликовала фотографии Земли из космоса, которые, по словам Севера, были сделаны во время мощнейшего ракетного запуска за последние годы.

Стратегическая ценность

Но если спутник действительно функционирует, эксперты полагают, что качество переданного контента наблюдения будет достаточно низким.

По словам аналитиков, северокорейский спутник имеет ограниченный диапазон разрешения – от 3 до 5 метров на пиксель.

«И даже если он может видеть Белый дом, у него нет тактического применения», — говорит Ук Ян, военный исследователь Северной Кореи из Института политических исследований «Асан» в Сеуле.

Однако, несмотря на низкое разрешение, северокорейский спутник теперь позволяет определять и выбирать цели для ядерных ударов. "Итак, спутник имеет свое стратегическое значение", — говорит Ян.

И хотя он может быть недостаточным для сбора более значимых разведывательных данных, этот шаг может также свидетельствовать о том, что Северная Корея продвигается вперед в своих технологических достижениях.

Ким Чен Ин / Фото: Associated Press

"Цель состоит в том, чтобы расширить возможности и в то же время нормализовать свои запуски... которые нарушают резолюции Совета Безопасности ООН", — говорит Лейф-Эрик Исли, профессор международных исследований в Университете Эуха в Сеуле.

Режим уже давно защищает свою спутниковую программу. Он утверждает, что ее наличие является суверенным правом, военной необходимостью и внутриполитическим обещанием, говорит профессор Исли.

Дэйв Шмерлер, эксперт по спутниковым снимкам Центра исследований нераспространения Джеймса Мартина (CNS), также считает, что "для них это большой скачок — перейти от нуля к чему-то".

"Но пока мы не видим изображений, которые они собирают, мы спекулируем на возможностях их использования", — сказал он в интервью агентству Reuters.

Символическое значение

Для Пхеньяна иметь глаза в небе также долгосрочная политическая цель — особенно в условиях, когда Запад имеет возможность наблюдать за его территорией уже на протяжении десятилетий.

"Пхеньян возмущается и боится того, что могут видеть американские спутники, и считает, что ведет с Сеулом космическую гонку и гонку вооружений", – говорит профессор Исли.

То, что эти сообщения появились в главной северокорейской газете Родонг синмум, свидетельствует о том, что они были направлены как на внутреннюю, так и на внешнюю аудиторию, считает Тертицкий.

По его словам, для западной аудитории Северная Корея показывает "явную демонстрацию силы", независимо от того, реальна ли она, и намеренное послание сдерживания, предостерегая Запад от нанесения ударов по военным и ядерным базам Северной Кореи.

Ким Чен Ин / Фото: Associated Press

«Послание состоит в том, что если вы когда-нибудь решитесь нанести удар по нашим военным объектам, мы вас убьем. И одна из причин, почему они так одержимы Белым домом — идея состоит в том, чтобы отправить это послание лично Джо Байдену : «Мы видим вас. И не только тебя, Америка, но и вас, господин Байден. Мы видим вас и можем вас убить», – прокомментировал Тертицкий.

Для живущих в условиях изолированной коммунистической диктатуры заявления о техническом прогрессе также призваны показать, что страна работает хорошо. Объявление о запуске прошлой недели и фоторепортажи во вторник сопровождали выборы в местные ассамблеи по всей стране.

"Я подозреваю, что заявление о том, что новый спутник может видеть важные объекты в США, такие как Белый дом и Пентагон, может быть направлено на внутреннюю аудиторию, а не на международную", — сказала доктор Сара Сон, преподаватель корееведения Университет Шеффилда в Великобритании.

"Это основывается на том, что рядовые северокорейские граждане не имеют доступа к интернету и, вероятно, не знают о широких ресурсах, доступных в остальном мире для просмотра спутниковых снимков других мест", — добавила она.

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