"Мы видим усиление агрессии РФ": Польша на следующей неделе предоставит Украине сверхсовременное оружие

Это будет первая партия военной помощи от Польши.

Польша начнет поставки оружия в Украину на следующей неделе на фоне эсклации конфликта со стороны Российской Федерации. В частности, это будут оборонные вооружения.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишут польские СМИ.

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"Мы видим усиление агрессии и давления со стороны России. С украинской стороны мы видим решимость защищаться, но часто не хватает техники, поэтому действовать нужно быстро", — заявил Моравецкий и добавил, что Европа и Польша заинтересованы в безопасности украинских границ.

Напомним, ранее сообщалось, что польское правительство приняло решение оказать Украине военную помощь из-за агрессивных действий РФ. Польские чиновники передадут Украине переносные зенитно-ракетные комплексы "Перун" , предназначенные для впечатления самолетов, вертолетов и беспилотников. А также – боеприпасы и амуницию.

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