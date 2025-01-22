"Мы видим вас": британская подлодка неожиданно вынырнула возле российского корабля

Соединенное Королевство очень редко раскрывает подробности о движении своего сверхсекретного флота атомных подлодок.

Ударная подлодка Королевского флота всплыла на поверхность вблизи российского разведывательного корабля у побережья Великобритании. Это было предупреждением против шпионажа, которым, по информации британского Минобороны, занимается судно.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Гили, выступая перед депутатами в парламенте, передает Sky News.

Он добавил, что инцидент с атомной субмариной HMS Astute произошел еще в ноябре, но российское исследовательское судно под названием "Янтарь" на этой неделе снова вернулось в британские воды.

Джон Гили сообщил, что позволил британским военным кораблям и подлодкам приближаться к судну и лучше отслеживать его деятельность.

“Мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете. И мы не будем уклоняться от решительных действий, чтобы защитить эту страну”, — сказал британский министр, адресуя свои слова президенту России Владимиру Путину.

Соединенное Королевство очень редко раскрывает подробности о движении своего сверхсекретного флота атомных подлодок.

Решение сообщить парламенту, что одна из подлодок всплыла на поверхность рядом с судном наблюдения, подчеркивает чрезвычайную серьезность, с которой Великобритания относится к деятельности российского корабля, который, по информации британского Минобороны, использовался для сбора разведданных и нанесения на карту критической подводной инфраструктуры.

Министр обороны сказал, что "Янтарь" в понедельник, 20 января, вошел в "исключительную экономическую зону Великобритании примерно в 45 милях (72,4 км) от британского побережья".

Он добавил, что за последние два дня Королевский флот развернул фрегат типа 23 HMS Somerset и патрульный корабль HMS Tyne для “ежеминутного мониторинга судна в наших водах”.

Россия заявила, что "Янтарь" является океанографическим исследовательским кораблем, которым руководит ее министерство обороны.

Напомним, ранее российский корабль "Янтарь" вошел в территориальные воды Ирландии и следил за территорией с линиями электропередач и подводными интернет-кабелями. Было замечено, как судно управляет шпионскими дронами.

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