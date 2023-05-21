"Мы все — заложники": на борту самолета скончался замминистра науки РФ и муж певицы-путенистки Дианы Гурцкой

На борту возвращавшегося в Москву с Кубы самолета умер заместитель министра науки и высшего образования РФ и муж Заслуженной артистки России Дианы Гурцкой Петр Кучеренко.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Спасти его не удалось.

На борту самолета внезапно скончался российский топ чиновник и муж Дианы Гурцкой

Журналист Роман Супер в своем канале поделился информацией о недавнем разговоре с Кучеренко.

"Я пью антидепрессанты и транквилизаторы одновременно. Пригоршнями. И это не слишком помогает. Почти не сплю. Чувствую себя ужасно. Мы все взяты в заложники. Никто ничего не может пикнуть. всех своих спасай", — говорил ему российский чиновник.

Напомним, накануне российская популярная звезда Алла Пугачева неожиданно вернулась в Россию, откуда уехала еще в 2022 году.