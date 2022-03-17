"Мы всегда требовали вывода российских войск из Приднестровья", — президент Молдовы о резолюции ПАСЕ

"Мы всегда требовали вывода российских войск из Приднестровья", — президент Молдовы о резолюции ПАСЕ

ПАСЕ признала Приднестровье оккупированным Россией, а также выгнала РФ из своей структуры из-за войны против Украины.

Молдова всегда требовала от России вывести свои войска из Приднестровья, а также утилизировать боеприпасы.

Об этом сказала президент Молдовы Майя Санду, комментируя резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы о признании России оккупантом левобережья Днестра в Молдове, пишет newsmaker.md.

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"Молдова ясно дала понять, что Россия играет существенную роль во всем, что связано с приднестровским конфликтом. Мы всегда говорили и требовали выведения российских войск из Приднестровья, мы требовали и продолжаем требовать утилизации боеприпасов. Мы продолжаем призывать к мирному решению этого конфликта. Мы сделаем все возможное, чтобы найти и реализовать дипломатическое, политическое, мирное решение", — отметила Санду на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, прибывшим в Кишинев с визитом.

Йоханнис сказал, что разрешение конфликта с Приднестровьем не должно нанести ущерб евроинтеграции Молдовы.

"Резолюция ПАСЕ – это политическое заявление. Но приднестровская проблема – это проблема Молдовы. Ее должны решить здесь, в признанных международных форматах, с соблюдением суверенитета и территориальной целостности и без ущерба проевропейскому курсу Молдовы", — сказал президент Румынии.

Напомним, ПАСЕ также исключила из своей структуры Россию из-за того, что она пошла войной против Украины. В резолюции также есть призыв предоставить Украине средства защиты воздушного пространства.