"Мы встретимся снова": Аналена Бербок эмоционально высказалась об отставке Кулебы

По данным СМИ, Дмитрий Кулеба продолжит дипломатическую деятельность после отставки с поста министра иностранных дел Украины.

Глава МИД Германии Анналена Бербок грустит по поводу отставки министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Она отметила, что мало с кем работала так тесно, как со своим украинским коллегой.

Об этом немецкая министр написала на своей странице в социальной сети X.

"Долгие разговоры в ночных поездах, на саммите G7, на передовой, в Брюсселе, перед разбомбленной электростанцией. Мало с кем я работала так тесно, как с вами, Дмитрий Кулеба. Вы ставите интересы народа своей страны выше своих собственных. Всего лучшего Вам от всего сердца. Мы встретимся снова, когда мир и свобода наконец вернутся в Украину", – говорится в сообщении Бербок от 4 сентября.

По информации Bloomberg, полученной от анонимного источника из команды Зеленского, Кулеба продолжит дипломатическую деятельность и сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО.

Что известно об отставке Дмитрия Кулебы

Напомним, вечером вторника, 3 сентября, в СМИ появились первые сообщения, что министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу могут уволить.

Утром на следующий день глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что получил от Кулебы заявление об отставке.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался раскрыть, получит ли Кулеба новую должность после увольнения. Это станет известно после того, как его отставку примет Верховная Рада.

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