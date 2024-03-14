"Мы вынуждены открыть огонь": в РДК обратились к жителям Курщины и Белгородщины

Добровольцы в видеообращении призвали жителей этих регионов эвакуироваться, ведь через полтора часа бойцы откроют огонь по военным объектам РФ.

Российские добровольцы из РДК обратились к мирным жителям Курской и Белгородской областей с призывом немедленно эвакуироваться, поскольку бойцы вынуждены были открыть огонь по военным объектам РФ.

Об этом сообщается в телеграм-канале РДК и заявил его командир Денис Никитин (White Rex).

"Вчера "Русский добровольческий корпус", Сиббат и ЛСР выступили с совместным заявлением. Мы обратились к чиновникам и властям Курщины и Белгородщины. Ежедневно с территории Российской Федерации по Украине, по ее мирным городам и селам наносятся массированные удары. Погибают мирные женщины, дети и старики. В связи с этим мы предупредили население Курщины и Белгородщины о том, что будем наносить ответные удары. Мы вынуждены отвечать и наносить ответные удары по военным объектам на территории этих регионов", — рассказал Никитин.

Он отметил, что руководство этих областей проигнорировало предупреждение от добровольцев и не приняло никаких мер по эвакуации мирного населения.

"Поэтому я обращаюсь напрямую к жителям этих регионов. Немедленно покиньте Курщину, Белгородщину, все крупные населенные пункты. Мы откроем огонь по военным целям на этой территории в течение полутора часов после этого видеообращения", – призвал командир РДК.

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Напомним, накануне добровольцы легиона "Свобода России" заявили о планах 14 марта нанести удары по военным объектам на территории РФ. Это день, когда в России начинается электоральная процедура.

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