"Мы вынуждены открыть огонь": в РДК обратились к жителям Курщины и Белгородщины

Добровольцы в видеообращении призвали жителей этих регионов эвакуироваться, ведь через полтора часа бойцы откроют огонь по военным объектам РФ.
Российские добровольцы из РДК обратились к мирным жителям Курской и Белгородской областей с призывом немедленно эвакуироваться, поскольку бойцы вынуждены были открыть огонь по военным объектам РФ.
Об этом сообщается в телеграм-канале РДК и заявил его командир Денис Никитин (White Rex).
"Вчера "Русский добровольческий корпус", Сиббат и ЛСР выступили с совместным заявлением. Мы обратились к чиновникам и властям Курщины и Белгородщины. Ежедневно с территории Российской Федерации по Украине, по ее мирным городам и селам наносятся массированные удары. Погибают мирные женщины, дети и старики. В связи с этим мы предупредили население Курщины и Белгородщины о том, что будем наносить ответные удары. Мы вынуждены отвечать и наносить ответные удары по военным объектам на территории этих регионов", — рассказал Никитин.
Он отметил, что руководство этих областей проигнорировало предупреждение от добровольцев и не приняло никаких мер по эвакуации мирного населения.
"Поэтому я обращаюсь напрямую к жителям этих регионов. Немедленно покиньте Курщину, Белгородщину, все крупные населенные пункты. Мы откроем огонь по военным целям на этой территории в течение полутора часов после этого видеообращения", – призвал командир РДК.
Читайте главные новости дня:
- Скандал в лицее Киева: работники едва не отравили детей – что произошло
- "Клеймо" ТЦК: военный с фронта пожаловался, что его пугаются украинцы
- В Палате представителей назвали дедлайн для одобрения помощи Украине
Напомним, накануне добровольцы легиона "Свобода России" заявили о планах 14 марта нанести удары по военным объектам на территории РФ. Это день, когда в России начинается электоральная процедура.
Читайте также: