"Мы же не дураки": как Зеленский отреагировал на китайско-бразильский план по завершению войны

Президент Украины призвал Китай и Бразилию остановить Россию и показать свою силу.

Еще летом Китай и Бразилия совместно разработали так называемый "мирный план" по завершению войны в Украине. Президент Зеленский считает, что таким образом обе страны занимают сторону России.

Об этом сообщает "24 канал".

Китайско-бразильский план по урегулированию ситуации в Украине содержит шесть пунктов. Фактически он предлагает "замораживание конфликта". Владимир Зеленский в интервью Metrópoles назвал его "деструктивным".

Как отреагировал Зеленский на "мирный" план

Глава государства отметил, что китайско-бразильское предложение – это просто политическое заявление. Он предлагал и президенту Бразилии, и китайской стороне садиться вместе и разговаривать о путях завершения войны.

Зеленский подчеркнул, что Китай и Бразилия не враги Украины, а Украина не враг им обоим. Поэтому его удивляет, что Пекин и Бразилиа вдруг решили, что должны принять сторону России или быть где-нибудь посередине.

"Мы не воюем посредине. Мы не воюем на границе. Мы воюем на нашей земле. Вы должны остановить россиян. Показать, что вы сильные страны", – заявил президент.

Зеленский не скрывал возмущения, что Китай и Бразилия позволили себе выдвигать какие-то "мирные планы", не спросив Киев.

"Мы же не дураки. Зачем этот театр? Вы проговорили с Россией какую-то инициативу. Выдвинули инициативу и говорите: "Давайте ее" (принимайте – ред.). Это точно не о справедливости, не о ценностях, это точно без уважения к Украине, без уважения к территориальной целостности, о которой так много говорят и Китай, и Бразилия", – подытожил политик.

К слову, во время визита в Италию президент Зеленский призвал союзников не допустить повторения "Минска", то есть замороженного конфликта.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готовит "мирный план" для Украины, который уже вызвал возмущение у украинцев.

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