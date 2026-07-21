"Мы же своих не бросаем": Соловьев в панике "упаковывает" чемоданы россиянам на Дальний Восток и Урал (видео)

Российский пропагандист Владимир Соловьев

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Российский пропагандист Владимир Соловьев прогнозирует трудные времена и призывает россиян эвакуироваться в глубь страны — Дальний Восток, Урал и Поволжье.

Видео публикуют российские пропагандистские телеграммы-каналы.

Кремлевский пропагандист предполагает, что осенью и зимой «будет очень тяжело», а потому предложил властям «гениальный» план. Он считает, что более 200-400 тысяч человек нужно вывезти на Урал и на Дальний Восток.

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«У нас есть жители Курской и Брянской областей, живущие почти на линии фронта. Что мешает забрать людей и дать возможность жить на новом месте — Дальний Восток, Урал, Поволжье. Распределить по всей стране. Ну, мы своих не бросаем», — заявил в панике он.

Более того, Соловьев уверяет, что якобы после окончания военных действий люди смогут вернуться обратно в свои родные дома.

«Мы смотрим, как люди живут в сложных условиях. На мой взгляд, должна быть государственная программа о переселении наших людей хотя бы на время», — сказал пропагандист.

Дата публикации 09:46, 21.07.26 Количество просмотров 5 "Будет очень тяжело": Соловьев в панике призвал россиян готовиться к эвакуации

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