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"Мы же своих не бросаем": Соловьев в панике "упаковывает" чемоданы россиянам на Дальний Восток и Урал (видео)
Кремлевский пропагандист предполагает, что осенью и зимой «будет очень тяжело», а потому предложил властям «гениальный» план по переселению народа.
Российский пропагандист Владимир Соловьев прогнозирует трудные времена и призывает россиян эвакуироваться в глубь страны — Дальний Восток, Урал и Поволжье.
Видео публикуют российские пропагандистские телеграммы-каналы.
Кремлевский пропагандист предполагает, что осенью и зимой «будет очень тяжело», а потому предложил властям «гениальный» план. Он считает, что более 200-400 тысяч человек нужно вывезти на Урал и на Дальний Восток.
«У нас есть жители Курской и Брянской областей, живущие почти на линии фронта. Что мешает забрать людей и дать возможность жить на новом месте — Дальний Восток, Урал, Поволжье. Распределить по всей стране. Ну, мы своих не бросаем», — заявил в панике он.
Более того, Соловьев уверяет, что якобы после окончания военных действий люди смогут вернуться обратно в свои родные дома.
«Мы смотрим, как люди живут в сложных условиях. На мой взгляд, должна быть государственная программа о переселении наших людей хотя бы на время», — сказал пропагандист.
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