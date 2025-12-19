"Мы знаем координаты": Зеленский раскрыл детали размещения "Орешника" в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Россия завершает процесс перемещения новых баллистических ракет "Орешник" на территорию Беларуси. Украина знает места их базирования и поделилась этой информацией с западными союзниками.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким в пятницу, 19 декабря.

"Мы понимаем, где это будет"

Президент подчеркнул, что Киев владеет полной информацией о планах врага и передает ее партнерам, чтобы те могли оценить реальный уровень опасности.

«Завершается перемещение „Орешника“ на территорию Беларуси. Мы понимаем, где это будет, где будет размещение. Мы передаем информацию нашим партнерам. Думаю, они сами могут оценить эту угрозу и понять, как реагировать», – отметил Зеленский.

Он также напомнил, что Украина заранее предупреждала Европу и США о намерениях Кремля и демонстрировала на картах дистанцию поражения нового оружия.

"Это угроза многим европейским странам, в частности Польше, Германии и другим странам", - подчеркнул президент.

Проблема санкций и «дырявые» запреты

Зеленский откровенно заявил о проблеме противодействия этому оружию. По его словам, сбить «Орешник» обычными дронами невозможно, поэтому ключевой метод борьбы — экономическое давление на производство.

Однако санкции, по словам президента, пока не работают так, как должны.

«Мы просили, чтобы наши партнеры применили санкции против компаний, продающих компоненты через третьи страны, которые подходят к «Орешнику». Без этих компонентов РФ развивать эту ракету просто не может. Я пока не вижу введения этих санкций», – констатировал глава государства.

В то же время, он добавил важную деталь: несмотря на громкие заявления Москвы, ее оборонно-промышленный комплекс пока не способен производить эти ракеты массово.

«Слава Богу, многие его еще не способны производить… Но тем не менее, они это делают», — отметил Зеленский.

«Почему вы не давите на Россию?»

Президент также обратился к западным лидерам, которые сейчас активно ищут дипломатические пути завершения войны. Он провел параллель с началом полномасштабного вторжения, когда ракеты летели в Киев именно с белорусского направления.

«Если партнеры прилагают так много дипломатических усилий по окончании войны, могут ли они также давить на Россию, чтобы она не размещала свои ракеты ближе к Европе, к границам с Польшей? Я считаю, что надо этим заниматься», – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, по информации разведки, Россия наращивает производство баллистической ракеты "Орешник". Это часть стратегии усиления военного потенциала России.