"Мы знаем, кто агрессор": США осудили заявления России об "обстрелах" со стороны Украины

"Мы знаем, кто агрессор": США осудили заявления России об "обстрелах" со стороны Украины

Мир осуждает такие действия, говорится в сообщении.

Соединенные Штаты Америки осуждают заявление России о том, что Украина производит обстрелы на ее территории.

Об этом говорится взаявлении посольства США в Twitter.

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В посольстве отмечают: знают, кто и против кого ведет агрессивные действия.

"Россия сейчас распространяет насильственные действия на территории, которую они контролируют, и пытается обвинить в этом Украину. Мир единственный в своем осуждении циничных и очевидных для всех провокаций России. Мы все знаем, кто агрессор — Россия", — говорится в сообщении.

Напомним, 19 февраля российские пропагандистские СМИ сообщили, будто украинские снаряды попали на территорию России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба это опроверг и заявил о требовании провести международное расследование.

В то же время, во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не обстреливает временно оккупированные территории Донбасса, а тем более РФ, а то, что показывают людям – это "ложь и цинизм".

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