Мяч на стороне Германии: в Польше заявили, что ВСУ скоро научатся пользоваться системами Patriot

В польском Минобороны объяснили, что охрана воздушного пространства НАТО может осуществляться и с украинской стороны.

Украинские военные могут очень быстро научиться использовать систему противоракетной обороны Patriot – нужно передать ее ВСУ.

Об этом заявил заместитель председателя Министерства национальной обороны Польши Войцех Скуркевич, комментируя призывы других польских чиновников в Германию с просьбой передать Украине эти системы, сообщает PAP.

По его словам, украинцы способны научиться пользоваться "Патриотами" в очень короткое время – это дело двух месяцев. А для польской стороны важно, чтобы охрана воздушного пространства НАТО осуществлялась и с украинской стороны.

"Мяч сейчас на стороне Германии, ждем хода с их стороны", – заявил Скуркевич.

Министр подчеркнул, что для Польши сейчас самое главное – укрепление восточного фланга НАТО.

Скуркевича также спросили, почему обучение польских военных на пусковых установках Patriot должно продолжаться гораздо дольше. По словам политика, в случае с польскими "Патриотами" речь идет о более совершенной, гораздо более новой, чем немецкая техника.

Польша предлагает Германии развернуть Patriot в Украине

После инцидента с падением ракеты в Польше недалеко от украинской границы Германия предложила Варшаве усилить ПВО системами Patriot. Варшава приняла это предложение от Берлина.

Однако позже министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что Германия должна передать комплекты Украине, а не Польше. " После последующих ракетных обстрелов со стороны России я обратился к немецкой стороне, чтобы предложенные Польше батареи Patriot были переданы Украине и размещены на западной границе. Это оградит Украину от новых жертв и обесточений и повысит безопасность на нашей восточной границе", – сказал он.

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский также заявил, что Германия лучше бы передала Украине системы Patriot.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий поддержал идею развернуть Patriot с украинской стороны границы.

В свою очередь глава МИД Германии Кристин Ламбрехт заявила, что возможность развернуть Patriot за пределами территории стран-членов НАТО нужно обсудить с другими членами Альянса.

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