"Мясник Мариуполя" все: Мизинцева, вероятно, выгнали с должности заместителя Шойгу

Российское военное командование, вероятно, отправило в отставку замминистра обороны РФ, генерал-полковника Михаила Мизинцева.
По некоторым данным, военное командование России простилось с так называемым "мясником Мариуполя" Михаилом Мизинцевым.
Об этом сообщает российское оппозиционное издание Meduza.
Об уходе генерала Мизинцева с должности замминистра обороны написали несколько российских "Z-военкоров". Официально эта информация не подтверждена. Так же неизвестны точные причины увольнения Мизинцева.
Следует отметить, что замминистра обороны РФ отвечал за материально-техническое обеспечение армии. Его назначили на должность в сентябре 2022 года. Украинские военные утверждали, что весной прошлого года Мизинцев руководил осадой Мариуполя, в результате чего за ним закрепилось прозвище "Мясник Мариуполя".
Напомним, в России отправили в отставку командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца после проведенной внезапной проверки флота.
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