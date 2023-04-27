"Мясник Мариуполя" все: Мизинцева, вероятно, выгнали с должности заместителя Шойгу

По некоторым данным, военное командование России простилось с так называемым "мясником Мариуполя" Михаилом Мизинцевым.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание Meduza.

Об уходе генерала Мизинцева с должности замминистра обороны написали несколько российских "Z-военкоров". Официально эта информация не подтверждена. Так же неизвестны точные причины увольнения Мизинцева.

Следует отметить, что замминистра обороны РФ отвечал за материально-техническое обеспечение армии. Его назначили на должность в сентябре 2022 года. Украинские военные утверждали, что весной прошлого года Мизинцев руководил осадой Мариуполя, в результате чего за ним закрепилось прозвище "Мясник Мариуполя".

Напомним, в России отправили в отставку командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца после проведенной внезапной проверки флота.

Читайте также: