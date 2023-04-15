Мясник вместо ягненка зарезал мужчину: как это произошло

Во время убоя животного в хлеву мужчина получил смертельный удар ножом в грудь.

В субботу, 15 апреля, в уезде Долж на юго-западе Румынии произошел несчастный случай во время убоя ягненка. 49-летний мужчина из города Геороку-Маре случайно ударил резничным ножом в грудь 45-летнего мужчины из того же населенного пункта.

Об этом сообщает news.ro со ссылкой на местную полицию.

Пострадавшего в результате удара мясника доставили в медицинское учреждение, где он, к сожалению, впоследствии скончался.

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Полицейские на месте происшествия опросили свидетелей, среди которых были члены семьи погибшего мужчины. Они подтвердили, что удар ножом был непреднамеренным.

В полиции открыли уголовное производство по признакам совершения неумышленного убийства и продолжают следственные действия по установлению точных обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее на бойне на северной окраине китайского Гонконга, 61-летний мясник скончался, пытаясь зарезать свинью.

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