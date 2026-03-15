Мясо скаковой лошади подали в столовую под видом говядины: детали скандала

В муниципальной столовой посетителей кормили мясом скакуна-призера / © Bild

В Турции разразился скандал: в муниципальной столовой для бедных под видом говядины подавали мясо скаковых лошадей.

Об этом пишут The Sun и BILD.

Инцидент раскрылся после того, как один из посетителей обнаружил в своем блюде микрочип — устройство, которое вживляют тронутым животным, в том числе спортивным лошадям. Выяснилось, что чип раньше был имплантирован четырехлетнему призеру прыжков по прозвищу Смарт Латч (Smart Latch).

Кобыла раньше участвовала в прыжках и выиграла несколько призов, но в 2025 году получила перелом и завершила карьеру. Ее отправили на ферму, чтобы она начала новую жизнь как племенная кобыла. Узнав, что она не может иметь жеребят, владелец бесплатно передала Смарт Латчу детскому конному клубу. Однако туда кобыла не доехала.

Перевозчик отвез скакуна в нелегальный забойщик, который обработал тушу и продал мясо в муниципальную столовую, выдав его более дорогой говядиной.

Заметим, что убой коней в Турции формально не запрещен законом, однако в обществе это считается табу из-за культурных и религиозных норм. Когда обман раскрылся, разразился громкий скандал. Местные власти заявили, что проведут тщательную проверку по этому факту и накажут виновных.

