"Мясорубка людей": советник Трампа ответил, готов ли Зеленский к переговорам

Президент Владимир Зеленский согласен работать над началом переговоров с Россией.

Об этом заявил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью CBS News.

"Президент Трамп четко говорит, что эту войну нужно прекратить. Я считаю, что все должны согласиться с этим. И фактически Зеленский даже заходит в комнату и говорит, что мы готовы работать с вами, президент Трамп, чтобы остановить эту войну", – говорит Уолтц.

Советник Трампа сравнил войну в Украине с окопной войной времен Первой мировой "с буквально мясорубкой людей" и с последствиями эскалации Третьей мировой войны.

"И эскалация расширяется, Северная Корея сейчас посылает десятки тысяч солтатов, Южная Корея очень расстроена и говорит о том, чтобы как-то привлечься. Этот конфликт нужно прекратить, и президент Трамп очень четко это сказал и намерен это сделать", – подытожил Майк Уолтц.

Ранее Майк Уолтц назвал три ключевых вопроса для прекращения войны в Украине.

Также мы писали, как конгрессмен Майк Уолтц относится к Украине.

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