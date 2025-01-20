"Мясорубка людей": советник Трампа ответил, готов ли Зеленский к переговорам

Трамп назвал события на украинском фронте "окопной войной времен Первой мировой" и "мясорубкой людей".
Президент Владимир Зеленский согласен работать над началом переговоров с Россией.
Об этом заявил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью CBS News.
"Президент Трамп четко говорит, что эту войну нужно прекратить. Я считаю, что все должны согласиться с этим. И фактически Зеленский даже заходит в комнату и говорит, что мы готовы работать с вами, президент Трамп, чтобы остановить эту войну", – говорит Уолтц.
Советник Трампа сравнил войну в Украине с окопной войной времен Первой мировой "с буквально мясорубкой людей" и с последствиями эскалации Третьей мировой войны.
"И эскалация расширяется, Северная Корея сейчас посылает десятки тысяч солтатов, Южная Корея очень расстроена и говорит о том, чтобы как-то привлечься. Этот конфликт нужно прекратить, и президент Трамп очень четко это сказал и намерен это сделать", – подытожил Майк Уолтц.
Ранее Майк Уолтц назвал три ключевых вопроса для прекращения войны в Украине.
Также мы писали, как конгрессмен Майк Уолтц относится к Украине.
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