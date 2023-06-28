Мятеж Пригожина показал трещины российской власти — Блинкен

Государственный секретарь США Антони Блинкен заявил, что мятеж Евгения Пригожина стал большим вызовом для власти диктора Владимира Путина.

Об этом информирует Голос Америки.

Он заявил, что попытка мятежа главы "вагнеровцев" была прямым вызовом для всей вертикали власти Путина.

"Вы видите раздор в рядах, и вам не нужен спутник, чтобы это понять", – сказал Блинкен. Он также считает ситуацию с противостоянием вагнеровцев и официальных властей РФ "фундаментально внутренним делом" России, с которым "россиянам и Путину придется считаться". В целом это свидетельствует о "трещинах внутри власти в Москве", которые "не секрет", говорит госсекретарь.

Кроме того, Блинкен заявил, что Пригожин во время длительной полемики с российским диктатором подверг сомнению саму предпосылку войны, которую развязал Кремль, потому что якобы Украина или НАТО представляли угрозу для РФ.

Госсекретарь в очередной раз заверил, что Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать Украину в ее стремлении защитить себя от российских агрессоров. Также Блинкен заявил, что мятеж Пригожина может быть полезен украинскому контрнаступлению – "в той мере, в какой Москва отвлекается на собственные внутренние разногласия".

"Я думаю, что здесь есть определенная возможность, но это только начало, думаю, что это отразится не в течение следующих дней, а в течение следующих недель и месяцев", – предполагает Блинкен.

Напомним, ранее сообщалось, что главарь террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин планировал в Ростове взять в плен Шойгу и Герасимова. Однако об этом за два дня до мятежа узнала ФСБ.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал спекуляцией статью NYT о том, что российский генерал Сергей Суровикин знал о планах Евгения Пригожина устроить мятеж.

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