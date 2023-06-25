Мятеж Пригожина: российские провоенные ресурсы посчитали потери Минобороны РФ

Российские провоенные ресурсы сочли потери Минобороны РФ вследствие мятежа Пригожина, однако информация о количестве погибших в них отличается.

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По их данным, погибли не менее 13 военных, информирует Медуза.

Пропагандистское издание Readovka без ссылок на источники оценило потери Минобороны РФ по итогам мятежа в 15 человек: это военнослужащие, находившиеся на бортах сбитых самолетов и вертолетов.

Среди них, утверждает издание, не менее восьми человек, находившихся на борту воздушного пункта управления на базе самолета Ил-18.

Телеграмм-канал "Рыбарь" пишет, что погибли более 20 летчиков, находившихся на борту семи вертолетов и самолетов.

Телеграмм-канал Fighterbomber, во время мятежа оперативно сообщавший о сбитых летательных аппаратах, сообщает о 13 погибших.

Напомним, ранее сообщалось, что госдепартамент Соединенных Штатов решил отложить на время запланированное введение новых санкций против золотодобывающего бизнеса "вагнеровцев" в Африке.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что лидер "вагнеровцев" Евгений Пригожин больше не будет проживать в России, он переедет в Беларусь.

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