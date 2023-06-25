Мятеж Пригожина: российские провоенные ресурсы посчитали потери Минобороны РФ

Российские пропагандисты дают разную статистику погибших военных в результате мятежа владельца ППК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Российские провоенные ресурсы сочли потери Минобороны РФ вследствие мятежа Пригожина, однако информация о количестве погибших в них отличается.
По их данным, погибли не менее 13 военных, информирует Медуза.
Пропагандистское издание Readovka без ссылок на источники оценило потери Минобороны РФ по итогам мятежа в 15 человек: это военнослужащие, находившиеся на бортах сбитых самолетов и вертолетов.
Среди них, утверждает издание, не менее восьми человек, находившихся на борту воздушного пункта управления на базе самолета Ил-18.
Телеграмм-канал "Рыбарь" пишет, что погибли более 20 летчиков, находившихся на борту семи вертолетов и самолетов.
Телеграмм-канал Fighterbomber, во время мятежа оперативно сообщавший о сбитых летательных аппаратах, сообщает о 13 погибших.
Напомним, ранее сообщалось, что госдепартамент Соединенных Штатов решил отложить на время запланированное введение новых санкций против золотодобывающего бизнеса "вагнеровцев" в Африке.
Кроме того, мы ранее информировали, что спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что лидер "вагнеровцев" Евгений Пригожин больше не будет проживать в России, он переедет в Беларусь.
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