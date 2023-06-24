Мятеж Пригожина в России: Гиркин спрогнозировал развитие событий

Стратегический замысел команды руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина понятен, логичен и очень рискован. У него есть шансы на успех в атмосфере демотивации всех силовых структур РФ.

Соответствующее заявление сделал российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков в Сети.

Он говорит, что закрепившись в Ростове и отвлекая на себя внимание "вагнеровцы" смогли бы резко бросить в рейд на Москву ударные наиболее боеспособные подразделения.

"Задача которых — обходя все крупные центры и стараясь не ввязываться в бои с местными гарнизонами (даже их не блокируя) — рваться в Москву и во что бы то ни стало быстрее ее достичь. Далее — расчет делается на панику и бегство всех высших чиновников и взятие власти "валяется земли". Далее Пригожину останется только принимать очередь рвущихся, срочно ему присягнуть "чиновников всех внезапно прозревших рангов" и торжественно въехать в Кремль", — считает российский террорист.

Также по его прогнозу, эта стратегия имеет лишь две уязвимые стороны: возможность столкновения с боеспособными и не желающими казаться относительно большими частями к подходу к Москве и неизбежны в этом случае проблемы со снабжением ударной группировки.

"И здесь стратеги "Вагнера" снова "угадали" решение — "окопаться" частью сил в Ростове и привлечь туда усилия тех, кто еще готов бороться (хотя бы на уровне намерений) за Кремль. В этом — вся "интрига" и ключ к результата этого (отдам должное) блестяще-дерзкого "набега". Сработает замысел или нет — узнаем, возможно, уже в начале следующих суток", — отмечает Гиркин.

На сегодняшний день украинская разведка тщательно отслеживает информацию о том, не забирает ли Россия часть своих войск для участия в подавлении мятежа на территории РФ.

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