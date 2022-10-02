Мятежники в Буркина-Фасо атаковали посольство Франции: некоторые заворачивались в флаги РФ (фото)

В африканской стране, где произошел новый государственный переворот, мятежники совершили нападение на посольство Франции, некоторые из них имели на себе российский флаг.

В субботу, 1 октября, в столице Буркина-Фасо мятежники, поддерживающие самопровозглашенного лидера, капитана армии Ибрагима Траоре, устроили пожар на территории французского посольства. Они обвиняют Францию в поддержке свергнутого в результате государственного переворота президента Поля-Анри Дамибу.

Как сообщает Reuters, представители военной хунты выступили на государственном телевидении и заявили, что Дамиба скрылся на базе французской армии, откуда организовывал контрудар по мятежникам.

Министерство иностранных дел Франции обнародовало заявление, в котором говорится, что база никогда не принимала Дамибу, который также захватил власть в результате государственного переворота 24 января этого года.

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Однако сотни людей, поддерживающих Траоре, собрались перед французским посольством в субботу в знак протеста. Антифранцузские демонстранты собрались и забросали камнями Французский культурный центр в южном городе Бобо-Диуласо.

К вечеру в посольстве вспыхнул пожар, было слышно несколько выстрелов.

Как свидетельствуют опубликованные фото с места происшествия, кое-кто из мятежников, находившихся у дипломатического представительства Франции, имел наброшенный на плечи флаг РФ.

Фото: из соцсетей

Представитель МИД Украины Олег Николенко комментируя в Twitter госпереворот в Буркина-Фасо, заявил, что причиной беспорядков в странах Западной Африки является присутствие российских наемников.

"Тревожнее сообщение о новом государственном перевороте в Буркина-Фасо. Присутствие российских наемников в Западной Африке существенно подрывает ее мир и безопасность. Они должны покинуть регион. Мы поддерживаем усилия ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки – ТСН.ua) в продвижении плана -Фасо к демократии", — написал он.

Предоставляющие отчеты о новом номере в Burkina Faso. Правительство России в mercenaries в West Africa significially undermines its peace and security. Они должны занять регион. Мы содействовали ECOWAS's efforts in advancing Burkina Faso's transition plan back to democracy. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) Октябрь 1, 2022

Напомним, ранее Организация Объединенных Наций обвиняла российских наемников в убийстве мирных жителей, грабежах домов и смертельных обстрелах верующих в мечетях во время военных операций в Центральноафриканской Республике.

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