Мятежники в Германии намеревались убить Шольца: подробности неудачного переворота

Радикальное движение "Граждане Рейха", отрицающее легитимность Федеративной Республики и призывающее к свержению федеральных учреждений, пыталось наладить контакты с Россией.

Немецкие мятежники из правоэкстремистской организации "Reichsbürger" ("Граждане Рейха"), арестованные в среду, 7 декабря, планировали убить канцлера ФРГ Олафа Шольца, прекратить поставки электроэнергии в стране и быстро создать собственные вооруженные силы.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в германской прокуратуре.

Кроме канцлера Шольца, заговорщики хотели убить или депортировать еще 17 высокопоставленных немецких политиков, преимущественно законодателей.

Согласно планам повстанцев, главой новосозданного Совета должен был стать 71-летний принц Генрих XIII, утверждающий, что принадлежит к аристократическому роду Ройсов. Его план заключался в том, чтобы захватить Федеративную Республику, превратить ее в монархию и сесть на трон.

По крайней мере, некоторые из более полусотни подозреваемых были относительно хорошо вооружены и поэтому опасны. Во время полицейских рейдов изымали арбалеты, ружья, пистолеты, патроны или, например, тактические жилеты. В общей сложности изъято около 50 единиц оружия.

По данным полиции, следившей за группировкой с весны, мятежники уже купили спутниковые телефоны, которыми хотели воспользоваться после того, как будет выключено электроснабжение по всей стране и телекоммуникационная сеть.

“Продолжают появляться дополнительные подробности, которые подвергают сомнению то, были ли эти люди достаточно умными, чтобы спланировать и осуществить такой переворот. Но факт остается фактом: какими бы глупыми ни были их идеи и безнадежными их планы, даже эта попытка опасна”, – сказала Сара Нанни, депутат от Партии зеленых.

Радикальное движение "Граждане Рейха" отрицает легитимность Федеративной Республики и призывает к свержению федеральных учреждений. Агентство Reuters писало, что члены этого движения пытались обрести контакты в России. В Кремле отрицают свою причастность к путчистам.

Напомним, в среду утром, 7 декабря, в Германии полиция одновременно провела спецоперацию в 11 федеральных землях против правоэкстремистской организации "Reichsbürger", планировавшей похищение политиков и насильственный захват власти.

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