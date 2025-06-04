"Мёртвая" 88-летняя женщина проснулась в собственном гробу: как такое произошло

88-летняя женщина едва избежала захоронения заживо

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В Чехии 88-летняя женщина едва избежала захоронения вживую, после того как «проснулась», пока работники похоронного бюро готовили ее, казалось бы, мертвое тело.

Об этом передает Эxpress.

Жуткий инцидент произошел в городе Пльзень (Чехия). Одного утра пожилая женщина казалась без сознания, пока ее муж пытался разбудить. Опасаясь худшего, он вызвал службы скорой помощи, которые бросились на помощь пенсионерке. Однако коронер (особо, специально расследующий смерти, имеющие необычные обстоятельства — Ред.) вскоре констатировал смерть пенсионерки.

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После вероятной «смерти» работники похоронного бюро начали работать над ее телом, чтобы подготовить его к погребению, но поняли, что она вообще не умерла и действительно была жива.

Согласно разным сообщениям, пенсионерка, казалось, подавала несколько признаков жизни, некоторые утверждали, что она открыла глаза, когда ее положили в гроб, другие же предполагали, что работники похоронного бюро заметили ее дыхание.

После того, как было установлено, что она жива, пенсионерку доставили в больницу, где, как сообщается, она чувствует себя хорошо.

Сейчас идет полицейское расследование, чтобы попытаться установить, как женщину могли ошибочно объявить мертвой, а коронера подозревают в том, что он не оказал ей медицинскую помощь.

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Спикер скорой помощи сказал: «Наш операционный центр получил вызов ранним утром, во время которого оператор действовал в соответствии с действующими рекомендациями в ситуациях, связанных со смертью пациента. После этой процедуры весь инцидент был передан коронеру».

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