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Мир
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Мюнхен не должен повториться: Туск сделал жесткое заявление об Украине и Польше

Дональд Туск призвал не повторять Мюнхенское соглашение.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Мюнхен не должен повториться: Туск сделал жесткое заявление об Украине и Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал поддерживать Украину и не допустить повторения ошибок прошлого, которые, по его словам, могут иметь опасные последствия для Европы.

Об этом говорится в ClashReport со ссылкой на заявление Туска.

«Мы должны помочь Украине выжить сегодня. Мы не можем повторять эти ошибки», — заявил Туск.

Польский премьер отдельно упомянул Мюнхен, очевидно имея в виду политику уступок нацистской Германии в канун Второй мировой войны.

«Мюнхен не должен повториться. Эта ужасная, беспомощная и бессильная политика уступок злу не должна повторяться», — подчеркнул он.

Туск также предупредил, что уступки агрессору по отношению к Украине могут создать угрозу для других европейских стран.

«Если сегодня мы скажем: „Это только Украина“, кто-то через несколько месяцев, через год или два скажет: „Снова это только Польша“», — заявил польский премьер.

Отметим, что в своем заявлении Туск прямо не сказал о Мюнхенском соглашении 1938 года, но исторический контекст высказывания «Munich must not happen again» именно таков.

Напомним, в сентябре 1938 года Великобритания, Франция, Германия и Италия договорились о передаче Судетской области Чехословакии нацистской Германии. Чехословакию фактически заставили согласиться с этим решением, хотя ее представителей на переговоры не допустили.

Между тем, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что государство не рассматривает вопрос территориальных уступок России.

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