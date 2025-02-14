Мюнхенская конференция 2025: Запад озвучил шокирующие условия для прекращения войны в Украине

Мировые политики не исключают вариант, что Украине придется пойти на территориальные уступки.

В Германии 14 февраля началась 61-я Мюнхенская конференция безопасности, которая продлится три дня.

На мероприятие собралось более десятка лидеров стран, министры и руководители международных организаций, включая представителей НАТО и ООН.

Главной темой встречи этого года стала война России против Украины и поиски путей к миру. Некоторые из политиков, выступая, назвали шокирующие условия, при которых может прекратиться война.

Что говорили об Украине мировые чиновники – читайте в материале от ТСН.ua.

Прямые переговоры и уступки с обеих сторон

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлогг перед началом конференции заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны провести прямые переговоры.

Обе стороны должны быть готовы к определенным уступкам.

"Они должны говорить. И обе стороны должны в чем-то уступить", – коротко сказал Келлогг.

Кроме того, он опроверг слухи о том, что Трамп якобы планирует вести переговоры только с Путиным.

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"Мы отдаем себе отчет, что три стороны должны говорить друг с другом, особенно два главных действующих лица, россияне и украинцы, они должны сесть и поговорить", – добавил спецпредставитель Трампа.

Границы Украины 2014 года

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что вопрос границ Украины "является частью обсуждения". То, как выглядят в конце концов эти границы, еще предстоит выяснить, сообщает Sky News.

Глава Пентагона сказал, что сейчас его работа состоит в том, чтобы "привнести реализм в разговор".

"Реальность такая, что границы 2014 года как часть урегулирования путем переговоров маловероятны. Реальность войск США в Украине маловероятна, реальность членства Украины в НАТО в рамках урегулирования путем переговоров маловероятна", – высказался Хегсет.

Он также ответил на вопрос о том, не подтолкнет ли разрешение России сохранить за собой оккупированные украинские территории президента Владимира Путина на агрессию в будущем. На это министр обороны США сказал, что если НАТО увеличит свои инвестиции и потенциал, этого не произойдет.

Также вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что его больше беспокоят не Россия или Китай, а угроза внутри – уход Европы от главных ценностей, которые разделяют и США.

Также он отметил, что Европа должна больше думать о собственной безопасности, а Америка сконцентрируется на других задачах.

Мир через силу

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на Мюнхенской конференции заявила, что Украине нужен мир через силу.

"Украине нужен мир через силу. Европа хочет мира через силу. Президент Трамп четко дал понять, что США твердо привержены миру через силу. Поэтому я верю, что работая вместе, мы сможем обеспечить справедливый и крепкий мир. И есть много того, что Европа уже положила на стол. Это фактически исторические суммы поддержки Украины. Это эквивалентно 140 млрд дол.в, что включает 52 млрд дол. военной помощи наравне с США", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Также она добавила, что Путин перед началом мирных переговоров должен показать, что отказался от цели уничтожить Украину.

Она также выразила убеждение, что возможное поражение Украины ослабит Европу, а также США.

“Свергнутая Украина ослабит Европу, но также ослабит США. Это усугубит вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе и будет угрожать нашим общим интересам", – сказала она.

Глава Еврокомиссии также сообщила, что союзники усилят работу по ускорению вступления Украины в Евросоюз.

Опасность от РФ

В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что даже при достижении мирного соглашения для Украины российский диктатор Владимир Путин продолжит быть угрозой для Европы, пишет "Укринформ".

По словам Писториуса, администрация Трампа стремится к быстрому мирному соглашению между Россией и Украиной и хотела бы, чтобы широкую безопасность для этого мира обеспечили европейцы.

"Путин продолжит нападать на нас гибридным способом. Он и дальше будет оставаться угрозой для нашего континента", – убежден глава Минобороны Германии.

В этой связи, по его мнению, необходима сильная инновационная база военных технологий. "Мир в Европе можно обеспечить только с позиции силы", – указал Писториус.

Министр обороны Германии также назвал ошибкой США то, что они сняли со стола переговоров два важных вопроса относительно Украины – ее членство в НАТО и территориальную целостность.

Украина должна заключить соглашение о полезных ископаемых

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что если Киев и Вашингтон подпишут экономическое соглашение о добыче полезных ископаемых, Украина окажется в зоне экономических интересов США. Тогда для Трампа защита Украины будет, прежде всего, защитой собственных интересов.

"Давайте заключим соглашение о полезных ископаемых, чтобы у нас были наши американские бизнес-интересы. Путин не понимает, что происходит. Если мы подпишем это соглашение о полезных ископаемых, Путин облажается, потому что Трамп будет защищать соглашение", – объяснил сенатор.

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Он добавил, что надеется на окончание войны "быстрее, чем позже". Более того, по мнению Грэма, война закончится таким образом, что российское вторжение в будущем не повторится.

"Я полностью уверен в том, что Дональд Трамп закончит эту войну таким образом, что не будет третьего вторжения в Украину", – заявил он.

Также Грэм отметил, что Путин напал на Украину в 2014 году, потому что знал, что мир ему это подарит. Но сейчас нужно сделать все необходимое, что не было сделано 10 лет назад, и остановить войну.

Также он добавил, что во время первого президентства Дональда Трампа Путин не нападал на Украину, потому что "боялся Трампа".

Громкое заявление Вэнса

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что война в Украине должна завершиться длительным миром.

Об этом он сказал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции безопасности.

"Мы хотим, чтобы закончилась война, мы хотим, чтобы убийства остановились, но мы хотим достичь продолжительного мира, а не такого, который приведет к тому, что Восточная Европа окажется в войне через несколько лет", – отметил вице-президент США.

По его словам, на конференции в Мюнхене состоялся ряд "хороших диалогов", которых станет больше в ближайшие дни, недели и месяцы.

Джей Ди Вэнс отметил, что во время переговоров по этому поводу с украинской стороной было достигнуто "продвижение".

"Во-первых, есть замечательные участники украинской делегации. Есть наш невероятный госсекретарь Марко Рубио, генерал Келлогг [спецпредставитель Трампа по Украине и России]. Для нас важно собраться вместе и начать разговаривать", – отметил вице-президент.

Ранее он заявлял, что его больше беспокоят не Россия или Китай, а угроза внутри – уход Европы от основных ценностей, которые разделяют и США.

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