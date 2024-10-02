На $54 млрд превзойдет Украину: РФ заложила безумные расходы на оборону в 2025 году

Проект российского бюджета свидетельствует о том, что военные расходы вытеснили расходы на другие отрасли экономики.

Россия планирует увеличить свой оборонный бюджет в 2025 году почти на 30%, поскольку направляет ресурсы на наступление в Украине, тратя больше на военные нужды, чем на социальное обеспечение и образование вместе взятые.

Об этом пишет AFP со ссылкой на проект российского бюджета, опубликованного 30 сентября.

Россия уже увеличила военные расходы до уровня, которого не было со времен Советского Союза, производя ракеты и беспилотники для атак по Украине, и выплачивая высокие зарплаты сотням тысяч воюющих на передовой солдат.

Согласно документу, опубликованному на сайте российского парламента, последний запланированный рост расходов увеличит оборонный бюджет РФ до 13,5 трлн руб. (145 млрд дол.) в 2025 году по сравнению с 10,4 трлн руб. в 2024 году.

Эта цифра не учитывает некоторые другие ресурсы, направленные на военную кампанию, например расходы, которые Россия обозначает как "внутренняя безопасность", и некоторые расходы под грифом "совершенно секретно".

Совокупные расходы РФ на оборону и безопасность составят около 40% общих государственных расходов страны, которые оцениваются в 41,5 трлн руб. в 2025 году.

Перед направлением проекта бюджета в парламент Москва сурмила об увеличении инвестиций и социального обеспечения вместе с увеличением военных расходов.

"Главным приоритетом" бюджета должна стать "социальная поддержка граждан", как заявлял министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства 24 сентября.

"Второе — это обеспечение расходов на оборону и безопасность, обеспечение ресурсами "специальной военной операции" и поддержка семей участников "спецоперации", — добавил министр, используя официальную риторику РФ для войны против Украины.

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Но проект бюджета РФ свидетельствует о том, что военные расходы вытеснили расходы на другие отрасли экономики. Так, планируемые расходы на "национальную оборону" более чем вдвое превышают расходы, выделенные на сферы, которые Москва маркирует как "социальная политика".

В статье отмечается, что Украина также была вынуждена ускорить свои военные расходы, борясь с российским наступлением. Так, Киев в 2025 году направит на оборону и безопасность более 60% всего бюджета страны.

Но российский оборонный бюджет в размере 145 млрд дол. превосходит украинский на 54 млрд дол. В то же время, Киев возлагается на военную и финансовую помощь Запада, чтобы продолжать боевые действия.

К слову, по оценкам Института изучения войны, будущие требования российского населения по увеличению социальной сферы и уменьшению финансирования обороны могут помешать способности Кремля продолжать войну в Украине.

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