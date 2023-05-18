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На аэродром "Мачулищи" перебазированы 10 российских истребителей — "Белорусский Гаюн"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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На аэродром "Мачулищи" перебазированы 10 российских истребителей — "Белорусский Гаюн"

На аэродроме "Мачулищи" (Беларусь) сосредоточены самолеты РФ. / Фото: Associated Press

С чем это связано – пока неизвестно.

На недалеко от Минска аэродром "Мачулищи" перебазированы десять истребителей воздушно-космических сил Российской Федерации.

Об этом сообщил мониторинговый канал "Белорусский Гаюн".

Отмечается, что во временном промежутке 11:20-13:10 18 мая с аэродрома "Барановичи" на аэродром "Мачулищи" перебазировали восемь российских истребителей Су-34 и два — Су-30СМ.

"На данный момент все 10 истребителей находятся на аэродроме "Мачулищи"", — отмечают в сообщении.

На белорусский аэродром
На белорусский аэродром "Мачулищи" перебазировано 10 российских истребителей. Фото: "Белорусский Гаюн".

С чем это связано, пока неизвестно.

Как сообщалось, на территории Беларуси до сих пор не разместили тактическое ядерное оружие, которое собирались привезти из России. Заявления пока остаются на уровне заявлений.

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Просмотры
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