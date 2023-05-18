На аэродром "Мачулищи" перебазированы 10 российских истребителей — "Белорусский Гаюн"

С чем это связано – пока неизвестно.
На недалеко от Минска аэродром "Мачулищи" перебазированы десять истребителей воздушно-космических сил Российской Федерации.
Об этом сообщил мониторинговый канал "Белорусский Гаюн".
Отмечается, что во временном промежутке 11:20-13:10 18 мая с аэродрома "Барановичи" на аэродром "Мачулищи" перебазировали восемь российских истребителей Су-34 и два — Су-30СМ.
"На данный момент все 10 истребителей находятся на аэродроме "Мачулищи"", — отмечают в сообщении.
С чем это связано, пока неизвестно.
Как сообщалось, на территории Беларуси до сих пор не разместили тактическое ядерное оружие, которое собирались привезти из России. Заявления пока остаются на уровне заявлений.