На аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз – погибли по меньшей мере 3 человека

В результате взрыва на аэродроме есть жертвы и пострадавшие.

В понедельник, 5 декабря, в России на аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, еще шесть человек пострадали.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ и Telegram-каналы Astra и Baza.

Отмечается, что взрыв произошел на стоянке авиационной техники, в результате загорелся бензовоз.

Видео подрыва бензовоза на аэродроме опубликовал в своем Telegram-канале корреспондент 1+1 Андрей Цаплиенко.

Взрывы на аэродромах в России

В России 5 декабря произошел инцидент на еще одном аэродроме в Саратовской области. Известно, что на авиабазе в результате падения неустановленного беспилотника были повреждены два ракетоносца Ту-95.

Россия наносит массированные ракетные удары по Украине именно с этой авиабазы в Саратовской области.

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