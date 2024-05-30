На Алтае загорелась секретная резиденция Путина: что известно (фото)

В четверг, 30 мая, одно из зданий резиденции президента РФ Владимира Путина в Онгудайском районе российской республики Алтай почти полностью сгорело.

Об этом сообщает издание "Сирена" со ссылкой на фото пожара, которые опубликовали блогер Амир Айташев и активистка Аруна Арна.

В разговоре с журналистами издание Айташев уточнил, что опубликованное им фото было сделано сегодня.

Пожар в резиденции Путина на Алтае / Фото: Telegram-канал Сирена

Сервисы проверки фотографий, которыми пользовалась редакция, не обнаружили на кадрах следов обработки.

Оперативный дежурный ГУ МЧС в Республике Алтай не стал отвечать на вопросы корреспондента о возгорании в Онгудайском районе за последние сутки.

Что известно о резиденции Путина на Алтае

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Информация о таинственном строительстве для высших лиц государства в Онгудайском районе на Алтае появилась в 2010 году, на этот проект потратили до 3 миллиардов рублей.

Официально это санаторно-курортный комплекс "Алтайский двор", принадлежащий "Газпрому". О связях комплекса с Путиными неоднократно рассказывали местные оппозиционные деятели.

Пожар в резиденции Путина на Алтае / Фото: Telegram-канал Сирена

Известно, что комплекс включает спецхозяйство с огороженными лесными территориями и фермой для разведения алтайских оленей маралов. По сообщениям журналистов, Путин любит оздоравливаться в пантовых ваннах, для приготовления которых используют экстракт пантов – мягких незакостеневших рогов маралов.

По непроверенной информации, здесь также расположен так называемый "бункер Путина", где якобы могут разместиться до 100 тысяч человек.

Напомним, в ночь на 17 мая во время массированной атаки украинских беспилотников, направленной на энергетические объекты РФ в Краснодарском крае, дроны пролетели возле резиденции российского президента на берегу Черного моря, которую называют "дворцом Путина".

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