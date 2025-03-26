На Аляске пассажиры выжили после падения самолета: что известно об авиакатастрофе

Спасти удалось всех, кто находился на борту.

В понедельник, 24 марта, на Аляске (США) пассажирский самолет пропал без вести над горным массивом. Он подвергся авиакатастрофе, однако двум пассажирам и пилоту удалось выжить.

Об этом сообщает ABC News.

По данным Национальной гвардии Аляски, Piper PA-12 Super Cruiser вылетел из аэропорта Солдотна, штат Аляска, днем в воскресенье 23 марта, а уже впоследствии стало известно о его задержке. Спасатели немедленно приступили к поискам, но воздушное судно обнаружить не удалось. Сигнал бедствия, к сожалению, подан не был.

Позже возникло предположение, что самолет может находиться вблизи озера Тустумена и гор Кенай. Место авиатрощи заметило гражданское лицо. Как рассказали представители власти, когда самолет падает, все садятся в свои самолеты и отправляются на поиски, что свидетельствует о силе общины на Аляске.

"Одним из таких людей был Дейл Айчер, который смог пролететь над местом аварии и увидел выживших людей. Они сидели на крыле самолета, который почти полностью погрузился под воду, и ждали спасения", — сообщает издание.

Все трое пассажиров самолета выжили в результате крушения, их успешно спасли и доставили в местную больницу. Больше информации о пострадавших или причинах аварии нет.

Напомним, в субботу, 15 марта, истребитель ВМС Китая J-15 разбился во время тренировочного полета в южной провинции Хайнань.

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