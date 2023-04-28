На Аляске столкнулись два вертолета армии США: есть погибшие

В Соединенных Штатах разбились два вертолета армии США.

На Аляске 27 апреля столкнулись два вертолета армии США. В результате авиакатастрофы три человека погибли.

Об этом сообщает Associated Press.

Трагедия произошла вблизи города Хили. Два вертолета AH-64 Apache дислоцировались на базе Форт-Уэйнрайта в районе города Фэйрбенкс.

Вертолеты выполняли тренировочный полет, но неожиданно столкнулись в небе. По предварительной информации, на борту каждого вертолета было по два человека.

Отмечается, что в результате столкновения двое солдат погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу. Четвертый военный госпитализирован.

В армии США заявили, что причину крушения расследуют.

Напомним, авиафотограф зафиксировал на фото и видео два штурмовика-невидимки ВВС США F-117 Nighthawk на очень низкой высоте над Калифорнией.