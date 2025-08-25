На Аляске Трамп и Путин говорили о ядерном оружии: что известно

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп рассказал, что во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске они обсуждали ограничение ядерного оружия.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме в понедельник, 25 августа.

«Тот факт, что он (Путин — ред.) уехал на Аляску, в нашу страну, я думаю, был большим заявлением, что он хочет это завершить. Ему нелегко было поехать на Аляску, приехать сюда. Но тот факт, что он появился на очень успешном, это был очень успешный день для других вещей. Потому что мы также говорим о ракетах, ядерных — мы говорим о множестве разных вещей. Мы говорим об ограничении ядерного оружия», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что Китай также будет вовлечен.

«У нас больше всего (объемов ядерного оружия — ред.). В России второй по величине (арсенал — ред.). А у Китая — третий. Но Китай сильно отстает, но они догонят нас через пять лет. Мы хотели бы провести денуклеаризацию. Это слишком много сил. И мы говорили об этом тоже», — сказал лидер США.

