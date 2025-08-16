На Аляске замечены F-22, регулярно перехватывающие российские самолеты

Самолеты F-22 / © CNN

На Аляске на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, перед встречей президентов США и России были замечены истребители F-22, которые обычно перехватывают российские самолеты у побережья штата.

Об этом пишет СNN.

Эти самолеты являются той же моделью, которая регулярно перехватывает российские военные самолеты вблизи побережья Аляски.

В последние годы истребители F-22, базирующиеся на этой авиабазе, неоднократно поднимались для перехвата российских дальнобойных бомбардировщиков и истребителей в зоне идентификации воздушного пространства Аляски (ADIZ), которая простирается примерно на 200 миль от западного побережья штата.

Хотя ADIZ технически находится в международном воздушном пространстве, она выполняет роль буфера безопасности: «зона начинается там, где заканчивается суверенное воздушное пространство, и является определенным участком международного воздушного пространства, где необходима своевременная идентификация всех самолетов для национальной безопасности», — сообщает Североамериканское командование противовоздушной обороны (NORAD).

По данным NORAD, не всегда истребители поднимаются для перехвата российских самолетов — иногда их лишь обнаруживают и отслеживают. Последнее публичное сообщение о присутствии российской авиации в ADIZ Аляски датируется 22 июля.

Напомним, ранее мы писали о том, что 15 августа на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже президент США Дональд Трамп и президент России встретились впервые за шесть лет