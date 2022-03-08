На антироссийском митинге в Грузии полицейских забросали туалетной бумагой

На антироссийском митинге в Грузии полицейских забросали туалетной бумагой

Активисты обвинили грузинское правительство в сотрудничестве с Путиным.

В понедельник, 7 марта, на проспекте Руставели в Тбилиси прошел массовый митинг, участники которого обвиняли правительство Грузии в сотрудничестве с режимом Путина.

Об этом сообщает грузинский телеканал Pirveli.

Общественные активисты вышли на главную улицу грузинской столицы и собрались возле здания правительства, окруженного полицейским оцеплением. Они выдвигали три основных требования:

установить визовый режим с Россией;

запретить российские СМИ в стране;

закрыть воздушное пространство для российских самолетов.

"Очень стыдно, когда премьер-министр Украины [Денис Шмигаль] призывает нашего премьер-министра [Ираклия Гарибашвили] не платить деньги, потому что на эти деньги россияне готовят бомбы и убивают мирных жителей", — объяснял причину собрания активист движения "Позор" Гига Макарашвили.

Участники акции парализовали движение транспорта по проспекту. В ходе протеста состоялся ряд задержаний. В частности, полиция задержала четырех активистов, обвиненных в нарушении общественного порядка, поскольку они демонстративно бросали в сторону офиса правительства туалетную бумагу, намекая на трусость грузинских властей.

Спикер МВД подтвердил телеканалу, что задержания произошли из-за того, что активисты оскорбляли полицейских и бросали в них туалетную бумагу.

Напомним, Грузия отказалась присоединиться к экономическим и финансовым санкциям против России.

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