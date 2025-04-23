На аресенале под Москвой продолжается вторичная детонация боеприпасов

Взрывы в России / © ТСН.ua

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Продолжается вторичная детонация боеприпасов на 51 арсенале ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления РФ – ред.).

Об этом сообщил израильский военный аналитик Игаль Левин в сообщении в соцсетях.

Все большее количество сообщений от местных жителей о разлете ракет разных типов по близлежащим территориям.

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Начался пожар в лесу, расположенном по соседству с арсеналом.

Пожар на арсенале ГРАУ отчетливо фиксируется спутниковой системой мониторинга пожаров NASA.

Однако более точную оценку ущерба можно дать только после того, как дым от взрывов рассеется и будут опубликованы подробные спутниковые снимки с места.

Напомним, что ранее о взрывах на арсенале под Москвой рассказали в СНБО .