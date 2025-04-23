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На аресенале под Москвой продолжается вторичная детонация боеприпасов
Начался пожар в лесу, расположенном по соседству с арсеналом.
Продолжается вторичная детонация боеприпасов на 51 арсенале ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления РФ – ред.).
Об этом сообщил израильский военный аналитик Игаль Левин в сообщении в соцсетях.
Все большее количество сообщений от местных жителей о разлете ракет разных типов по близлежащим территориям.
Начался пожар в лесу, расположенном по соседству с арсеналом.
Пожар на арсенале ГРАУ отчетливо фиксируется спутниковой системой мониторинга пожаров NASA.
Однако более точную оценку ущерба можно дать только после того, как дым от взрывов рассеется и будут опубликованы подробные спутниковые снимки с места.
Напомним, что ранее о взрывах на арсенале под Москвой рассказали в СНБО .