На аттракционе в США чайка врезалась в девушку на скорости 120 км/ч (видео)

На аттракционе в США чайка врезалась в девушку на скорости 120 км/ч (видео)

Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения.

Поход в парк аттракционов Morey's Pier в Нью-Джерси закончился для 13-летней Кили Холман и ее подруги Джорджии Род невероятным событием.

Об этом сообщает Fox News.

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Во время катания на аттракционе SpringShot в девушку на скорости 75 миль в час (примерно 120 км) врезалась чайка. Это произошло в тот момент, когда механизм резко поднимал девочек вверх.

Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения, и запись буквально стала вирусной.

Как видно на кадрах, от более серьезных последствий лицо Холман уберегла только защитная конструкция, которая удерживает посетителей аттракциона от падения.

Осознав, что произошло, потрясенная Киле запаниковала, когда схватила птицу и сбросила с себя.

"Я понимала, что она врежется в меня. Я не знала, что делать, поэтому подождала, пока она перевернется, а потом просто схватила ее и быстро сбросила с себя", — поделилась Кили.

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