На аукционе за рекордную цену была продана картина Пабло Пикассо с изображением его любовницы (фото)

На аукционе Sotheby's за $139 миллионов продали шедевр Пабло Пикассо 1932 года Femme a la Montre ("Женщина с часами"). Это вторая по величине сумма, отдаваемая за работу художника.

На картине изображена Мари-Тереза Вальтер — французская модель, которая была любовницей Пикассо и героиней многих его картин. Ранее картина принадлежала покойной коллекционеру произведений искусства Эмили Фишер Ландау, купившей ее в 1968 году, затем приобрел работу анонимный покупатель.

Вальтер было 17 лет, а Пикассо — 45, когда они познакомились. Тогда он еще был женат на украинской балерине Ольге Хохловой. Вальтер называют "золотой музой" Пикассо. Тайные отношения с ней привели к окончательному расторжению брака с Хохловой.

Фото: Associated Press

Пабло Руис Пикассо — испанский художник, работавший преимущественно во Франции, один из величайших художников XX века.

В 1907 году стал основателем кубизма, с середины 1910-х создавал работы в стиле неоклассицизма, с начала 1920-х годов стал лидером сюрреализма. В 1930-х годах создавал скульптуры из металла, иллюстрировал книги, занимался монументальной живописью.

Самой дорогой работой Пикассо, продаваемой на аукционе, была картина "Алжирские женщины" — $179,3 млн.

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