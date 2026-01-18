На аукцион выставили самый большой в мире сапфир за сотни миллионов долларов: как он выглядит

На Шри-Ланке представили самый большой фиолетовый звездчатый сапфир / © AP

В столице Шри-Ланки представили уникальный фиолетовый звездчатый сапфир, у которого, по словам специалистов, нет аналогов в мире. Речь идет об отполированном камне весом 3563 карата, что может стать самым дорогим фиолетовым звездчатым сапфиром из когда-либо зарегистрированных.

Об этом сообщает AP.

Редкий драгоценный камень получил название Звезда Чистой Земли. Как пояснил консультант-геммолог Ашан Амарасингхе, сапфир демонстрирует четко выраженный шестилучевой астеризм – оптический эффект, при котором на поверхности камня появляется звезда.

"Это самый природный фиолетовый звездчатый сапфир в своем роде. Его астеризм чрезвычайно четок и отличает камень среди всех известных аналогов", - отметил эксперт.

По предварительным оценкам международных специалистов стоимость сапфира может составлять от 300 до 400 миллионов долларов. Владельцы камня, которые, по соображениям безопасности, решили остаться анонимными, подтвердили готовность продать драгоценность.

Известно, что сапфир нашли в 2023 году в карьере вблизи города Ратнапура, который считается столицей драгоценных камней Шри-Ланки. Сначала его приобрели вместе с другими минералами, однако лишь со временем владельцы осознали исключительную ценность находки и получили сертификаты в двух геммологических лабораториях.

Шри-Ланка давно известна своими сапфирами, ценящими в мире за чистоту, насыщенный цвет и блеск. Новый фиолетовый звездчатый сапфир может стать еще одним рекордным символом ювелирной славы страны.