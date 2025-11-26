На аукционе продадут редкий рисунок ноги — авторство приписывают Микеланджело

Стоимость рисунка поражает / © Associated Press

Аукционный дом Christie’s выставит на продажу рисунок ноги — его авторство приписывают итальянскому художнику Микеланджело Буонарроти.

Об этом говорится на официальном сайте Christie’s.

Эскиз длиной 12,7 см нарисовали красным мелом. Его стоимость оценивается в $1,5–2 миллиона.

Специалистка по рисункам старых мастеров Christie’s Джада Дамен предположила, что работа принадлежит Микеланджело.

Владельцем эскиза был мужчина с Западного побережья США. Он прислал фото рисунка ноги, унаследованной от бабушки. Работа перешла в его семью в 1700-х, но мужчина даже не догадывался, что может держать в руках работу Микеланджело.

Рисунок стопы имеет характерную надпись коричневыми чернилами ХVI века «Микеланджело Буонаротти» — подпись, которая есть на многих рисунках Микеланджело.

