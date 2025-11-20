На аукционе продали 100-килограммовый унитаз из чистого золота: цена и фото

Золотой унитаз / © Getty Images

Полностью функциональный унитаз, сделанный из чистого 18-каратного золота, был продан на аукционе Sotheby's в США за ошеломляющие 12,1 миллиона долларов.

Об этом пишет New York Post.

Автор работы – провокационный итальянский художник Маурицио Каттелан, известный тем, что приклеил банан к стене и назвал это искусством.

100-килограммовый "трон", который Каттелан иронически назвал "Америка", полностью выполнен из золота. Стартовая цена составляла 10 миллионов долларов — именно столько сейчас стоит этот драгоценный металл в подобном объеме. Как отмечал сам художник, объект задуман как сатира на чрезмерное богатство США.

«Неважно, что вы едите – обед за 200 долларов или хот-дог за два. Результат одинаков для любого туалета», — шутил Каттелан.

По его словам, он хотел поместить что-то бесценное в самое приземленное место, чтобы подчеркнуть контраст между высоким искусством и базовой человеческой потребностью.

В Sotheby's работу описали как «острый комментарий о столкновении творчества и рыночной стоимости». Во время выставки посетителям запретили пользоваться золотым туалетом, хотя раньше публике разрешали это делать.

Эксперт Sotheby's Дэвид Гальперин объяснил: "Мы не хотим, чтобы люди сидели на искусстве".

Золотой унитаз / © Getty Images

До продажи раритет принадлежал частному коллекционеру. Первые два золотых унитаза Каттелан создал в 2016 году и один из них временно экспонировался в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке. Именно оттуда музей, в шутку отвечая на запрос президента Дональда Трампа одолжить картину Ван Гога, предложил ему этот унитаз.

Позже работа путешествовала в Англию и была выставлена в Бленгеймском дворце, где ее украли. Двое мужчин получили приговоры за воровство, однако сам золотой унитаз так и не нашли. Следователи предполагают, что его могли разобрать и переплавить, как это часто делают с похищенными драгоценностями.

