На аукционе продали меч Дарта Вейдера за рекордную сумму

На аукционах было выставлено 27 лотов по предметам оригинальной трилогии "Звездных войн" / © YouTube

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Световой меч, которым пользовался Дарт Вейдер в фильмах «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая», продали на аукционе за $4,875 млн. Им сражались в одной из самых известных сцен киносаги, где Вейдер говорит Люку Скайуокеру: «Я твой отец».

Об этом сообщает Associated Press.

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Аукцион организовал Heritage Auctions в рамках торгов Ultimate Star Wars Auction. По данным организаторов, это рекордная сумма по любому предмету по франшизе «Звездные войны», проданному на аукционе.

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Также это новый рекорд стоимости реквизита по «Звездным войнам», который использовали во время съемок.

«Это именно тот световой меч, который был на съемочной площадке. Он был с известнейшей сцены всей франшизы», — сказал представитель аукционного дома.

Напомним, редкое письмо пассажира «Титаника», написанное всего за несколько дней до катастрофы, было выставлено на аукцион в Великобритании. Документ сохранил последние мирные моменты жизни на легендарном лайнере перед трагедией.

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