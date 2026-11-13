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На аукционе продали меч Дарта Вейдера за рекордную сумму
Предварительная оценка специалистов оказалась неточной, ведь вместо $1 млн стартовой цены стоимость лота на торгах подскочила в несколько раз — до $4,785 млн.
Световой меч, которым пользовался Дарт Вейдер в фильмах «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая», продали на аукционе за $4,875 млн. Им сражались в одной из самых известных сцен киносаги, где Вейдер говорит Люку Скайуокеру: «Я твой отец».
Об этом сообщает Associated Press.
Аукцион организовал Heritage Auctions в рамках торгов Ultimate Star Wars Auction. По данным организаторов, это рекордная сумма по любому предмету по франшизе «Звездные войны», проданному на аукционе.
Также это новый рекорд стоимости реквизита по «Звездным войнам», который использовали во время съемок.
«Это именно тот световой меч, который был на съемочной площадке. Он был с известнейшей сцены всей франшизы», — сказал представитель аукционного дома.
Напомним, редкое письмо пассажира «Титаника», написанное всего за несколько дней до катастрофы, было выставлено на аукцион в Великобритании. Документ сохранил последние мирные моменты жизни на легендарном лайнере перед трагедией.