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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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На авиабазе США в Британии объявили воздушную тревогу: что произошло

На главной авиабазе США в Британии объявили тревогу из-за дронов.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Военный самолет США

Военный самолет США / © Associated Press

Американским военным и персоналу на базе Королевских ВВС Лейкенхит, расположенной в Великобритании, приказали срочно пройти в укрытие из-за угрозы с воздуха.

Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, журналисты получили копию тревожного сообщения, разосланного персоналу авиабазы RAF Lakenheath — главной базы размещения американских войск в Великобритании.

Отмечается, что в тексте, написанном большими красными буквами, содержались слова «РЕАЛЬНЫЙ МИР» и приказ «укрыться на месте» из-за «подозрения о несанкционированной деятельности беспилотников».

Спикер Военно-воздушных сил США подтвердил, что Силы безопасности отреагировали на подозрение в несанкционированной деятельности беспилотников над авиабазой Лейкенхит.

По его словам, никто из личного состава не пострадал, а самолеты и инфраструктура объекта остались невредимыми. Он также отметил важность совместной безопасности на объекте и вокруг него.

Он также добавил, что американские военные продолжают тесно сотрудничать с коллегами из стран пребывания в целях безопасности военнослужащих США, гражданских лиц, подрядчиков и их семей.

По словам спикера, защита общей общины является общей обязанностью, поэтому людей призывают сообщать местным органам власти о любой необычной или подозрительной активности.

Местный депутат парламента Ник Тимоти написал в соцсетях, что связался с властью и выяснил ситуацию. По его словам, угрозы для людей нет, а инцидент уже исчерпан.

Напомним, в США полностью приостановили вылеты из всех аэропортов страны.

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